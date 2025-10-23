پیرا فورس کو تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کاروائی کرنے کی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیر ا فورس تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کاروائی عمل میں لائے اور غیرقانونی املاک کھڑی کرنے والے افرادکے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ۔ ۔۔۔
ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کے خلاف جاری مہم کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر میو نسپل کمیٹی سلمان احمد لو ن، ایس ڈی او پیرا فورس جاوید سرور اور پیرا فورس کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایس ڈی او پیرا نے ڈپٹی کمشنر کو میانوالی شہر میں تجاوزات اپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے پیرا فورس کے افسران کو ہدایت کی کہ حکومتی ویژن کے مطابق تجاوزات کے خلاف کاروائیوں کو جاری رکھا جائے ۔