صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کو تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کاروائی کرنے کی ہدایت

  • سرگودھا
پیرا فورس کو تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کاروائی کرنے کی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیر ا فورس تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کاروائی عمل میں لائے اور غیرقانونی املاک کھڑی کرنے والے افرادکے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ۔ ۔۔۔

ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کے خلاف جاری مہم کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر میو نسپل کمیٹی سلمان احمد لو ن، ایس ڈی او پیرا فورس جاوید سرور اور پیرا فورس کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایس ڈی او پیرا نے ڈپٹی کمشنر کو میانوالی شہر میں تجاوزات اپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے پیرا فورس کے افسران کو ہدایت کی کہ حکومتی ویژن کے مطابق تجاوزات کے خلاف کاروائیوں کو جاری رکھا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سپورٹس کمپلیکس کے منصوبے 8 سال بعد بھی مکمل نہ ہوسکے

پھاٹا کی زمینوں پر آبادکاری بارے پی سی ون پر غور

محکمہ صنعت اور چینی کمپنی کے مابین تعاون کامعاہدہ

مسئلہ فلسطین کا بذریعہ ٹرمپ حل کبھی دیرپا نہیں ہو سکتا : اشرف جلالی

غزہ کی جامعات کے وفد کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ

705لٹر جعلی دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن