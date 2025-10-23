آلودگی پھیلانے پر 4بھٹوں کو 4لاکھ روپے جرمانہ عائد
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میانوالی کا واں بھچراں کے علاقہ میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی پر اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف بڑی کاروائی۔۔۔۔
تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ ڈائر یکٹر تحفظ ما حو لیات رحمت اللہ خان اور سینئر انسپکٹر محمد عمران علی نے اینٹی سموگ سکواڈ کے ہمرا ہ واں بھچراں اور شادیہ کے علا قہ میں اینٹوں کے مختلف بھٹوں کی اچانک چیکنگ کی اور بھٹوں پر زگ زِیگ ٹیکنا لو جی فعال نہ ہو نے اور اینٹی سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 4 بھٹہ خشت مالکان کو فی کس 1 لاکھ روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 4 لاکھ روپے جر مانہ عائد کیا اور چاروں بھٹہ خشت مالکا ن کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کیلئے استغاثہ جات تھانہ واں بھچراں میں جمع کرا دئیے ۔