صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک 50-ایم بی میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 4 سالہ بچی شدید زخمی

  • سرگودھا
چک 50-ایم بی میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 4 سالہ بچی شدید زخمی

خوشاب (نمائندہ دنیا)چک 50-ایم بی کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک کمسن بچی شدید زخمی ہو گئی۔حادثے میں متاثرہ بچی کی شناخت مہک دختر مختار احمد، سکنہ چک 11 کے طور پر ہوئی ہے۔۔۔

 جو سڑک عبور کرتے ہوئے کار کی زد میں آ گئی۔عینی شاہدین کے مطابق کار کا نامعلوم ڈرائیور گاڑی وہیں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔مقامی افراد نے فوری طور پر بچی کو ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہرآباد منتقل کیا، جہاں سے حالت تشویشناک ہونے کے باعث اسے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال سرگودھا ریفر کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو: ننھے مریضوں کو غیر معیاری کینولہ لگانے کا انکشاف بچوں کو شدید تکلیف کا سامنا

محکمہ ماحولیات کی غفلت سموگ بڑھ گئی شہری پریشان

شہر جگمگا اٹھا، سٹریٹ لائٹس بحال، گلیوں کاپیچ ورک مکمل

جی سی یونیورسٹی میں 3 روزہ قومی و بین الاقوامی کیمسٹری کانفرنس

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس،انتظامی امور کی ڈیجیٹائزیشن

محکمہ تحفظِ ماحولیات کے دفتر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن