چک 50-ایم بی میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 4 سالہ بچی شدید زخمی
خوشاب (نمائندہ دنیا)چک 50-ایم بی کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک کمسن بچی شدید زخمی ہو گئی۔حادثے میں متاثرہ بچی کی شناخت مہک دختر مختار احمد، سکنہ چک 11 کے طور پر ہوئی ہے۔۔۔
جو سڑک عبور کرتے ہوئے کار کی زد میں آ گئی۔عینی شاہدین کے مطابق کار کا نامعلوم ڈرائیور گاڑی وہیں چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔مقامی افراد نے فوری طور پر بچی کو ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہرآباد منتقل کیا، جہاں سے حالت تشویشناک ہونے کے باعث اسے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال سرگودھا ریفر کر دیا گیا ہے ۔