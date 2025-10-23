بھیرہ: معصوم بچے کے قاتل کی ہلاکت پر عوامی ریلی، سی سی ڈی کا شکریہ
بھیرہ (نامہ نگار)نواحی علاقے زین پور میں 7 سالہ عاصم سردار کے اندوہناک قتل میں ملوث ملزم اسحاق عرف بابو کی سی سی ڈی کی کارروائی کے دوران اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاکت پر شہریوں نے سی سی ڈی کے حق میں ریلی نکالی۔۔۔
، وکلا، سماجی کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی، جہاں تحصیل بار بھیرہ کے سابق صدر نصیر احمد ثاقب بھٹی ایڈووکیٹ اور دیگر مقررین نے اس کارروائی کو مظلوموں کے لیے انصاف کی جیت قرار دیا۔