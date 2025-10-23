صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل چوروں کیساتھ مقابلہ ملزم اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی کے علاقہ جہان آباد کے قریب میانوالی پولیس کے موٹر سائیکل چوروں کے ساتھ مقابلے میں 1 ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اس کا ساتھی فرار ہوگیا ،ڈی ایچ کیو ہسپتال سے چوری ہونے والا مسروقہ موٹر سائیکل، پسٹل 30 بور برآمدکر لیا گیا۔۔۔

 ،پولیس نے جہان آباد کے قریب 2 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کردی۔پولیس نے جوابی کارروائی کی ،فائرنگ رکنے پر پولیس نے علاقے کو سرچ کیا تو غلام قاسم عرف کاشی اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی حالت میں پایا گیا،زخمی ملزم ریکارڈ یافتہ موٹر سائیکل چور اور منشیات فروش نکلا جس 7 سے زائد مقدمات درج ہیں۔زخمی کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔

 

