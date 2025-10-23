صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ: نجی کالج کی انتظامیہ این او سی کے بدلے غیرقانونی رقوم طلب کرنے لگی، والدین سراپا احتجاج

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)ریلوے اسٹیشن بھیرہ کے بالمقابل واقع ایک نجی کالج پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ وہ طلبا و طالبات کو این او سی جاری کرنے کے بدلے غیرقانونی طور پر بھاری رقوم کا مطالبہ کر رہا ہے ۔۔۔۔

والدین کا کہنا ہے کہ کالج پہلے ہی بھاری فیسیں وصول کرتا ہے ، اس کے باوجود این او سی کے اجرا کو پیسے سے مشروط کر کے طلبا کے تعلیمی مستقبل سے کھیل رہا ہے ۔متاثرہ والدین، جن میں ارشد محمود سمیت دیگر شامل ہیں، نے اس اقدام کے خلاف ڈپٹی کمشنر سرگودھا، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، ڈائریکٹر کالجز سرگودھا، اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ کو تحریری شکایات جمع کروا دی ہیں۔ 

 

