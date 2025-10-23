معمولی تنازع پر گھر پر دھاوا ،ماں اور بچوں پر تشدد،خاتون اغوا،مقدمہ درج
کندیاں (نمائندہ دنیا )نوشہرہ موڑ کے علاقہ میں معمولی تنازع پر بااثر مسلح افراد نے ایک گھر پر دھاوا بول کر خاتون خانہ اور اس کے کم سن بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،پولیس کے مطابق ملزمان تسلیم بی بی کو اغوا کرکے اپنے ساتھ لے گئے ۔۔۔
مغوی خاتون دو کم سن بچیوں کی ماں ہے واقعے کے دوران ملزمان ہزاروں روپے نقدی اور طلائی زیورات بھی لوٹ کر لے گئے ،واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ کندیاں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور متاثرہ خاندان کے سربراہ محمد سلیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔