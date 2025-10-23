صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

42ٹن آٹا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ،تھیلے محکمہ فوڈ کے حوالے

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار ) اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم کی ہدایت پر گندم و آٹے کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی گئی۔۔۔۔

 جنڈانوالہ سے آنے والا 22 ویلر ٹر الر جس پر 42ٹن آ ٹا لوڈ تھا کے تحویل میں لے کر فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے کہا کہ کسی بھی صورت میں گندم یا آٹے کی غیر قانونی نقل و حمل برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

