گندم کی امدادی قیمت اور خریداری کی یقین دہانی دی جائے ، رضوان مختار

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)سابق مشیر وزیراعلیٰ پنجاب چوہدری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ کسانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گندم کی کاشت سے قبل امدادی قیمت کا اعلان اور سرکاری خریداری کی یقین دہانی کرائی جائے ۔۔۔۔

اپنی رہائش گاہ 47-ایم بی میں کسانوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال حکومت کے اعلانات پر کسانوں نے پیداواری اہداف سے بڑھ کر گندم کاشت کی، لیکن حکومتی پالیسیوں کے باعث انکی محنت کا صلہ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی پچھلے سیزن کی گندم کسانوں کے گھروں میں پڑی ہے ۔چوہدری رضوان نے کہا کہ اس سال بھی کسانوں کو زیادہ گندم اگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے لیکن اگر حکومت نے بروقت نرخ مقرر نہ کیے تو کسان مزید مالی دباؤ کے متحمل نہیں ہو سکیں گے ۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت گندم اگاؤ مہم کی کامیابی کے لیے فوری اقدامات کرے ۔

 

