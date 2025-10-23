پاکستان کو کمزورملک سمجھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ،سید امدادحسین
بھلوال(نمائندہ دنیا )تاجر رہنماحاجی سید امدادحسین نے کہا ہے کہ ہماری پاک فوج ہماری شان ہے پاک فوج ملکی سرحدوں کی امین ہے وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنیوالے پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔۔۔
،انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے جس طرح سے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی اور دشمن کی ایک ہلکی سی ناپاک جسارت پر منہ توڑ جواب دیکر بھارت سمیت پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاک فوج اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتی ہے پاکستان کو کمزورملک سمجھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ۔