ٹیکس دینے کے باوجود تاجروں کو بے عزت کیا جاتا ہے ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ تجاوزات کی آڑ میں جس طرح لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔۔۔

 یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہر چیز کو درست کرنے کے لیے قواعد و ضوابط موجود ہے جس کی روشنی میں ہر چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کا روزگار چھین لیا جائے تاجر کسی طرح بھی تجاوزات کے حق میں نہیں ہے مگر اداروں کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے آج ملک میں اگر معیشت کا پہیہ چل رہا ہے تو یہ تاجروں کے دم سے ہے ٹیکس دینے کے باوجود سب سے زیادہ بے عزت بھی تاجروں کو کیا جاتا ہے ۔

 

