بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھرپور طریقے سے شروع کر دی،چودھری حامد حمید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھرپور طریقے سے شروع کر دی ہے ،ہر سیٹ مسلم لیگ نواز کے امیدوار میدان میں ہونگے۔۔۔
، ان خیالات کا اظہار سابق وزیر مملکت چودھری حامد حمید نے مسلم لیگی سٹی کے راہنما شیخ فیصل کی جانب سے دیئے گئے پرتکلف عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ،اس موقع پر ملک محمد تاج طارق، رانا محمد پھول، محمد عمران عرف مانی و دیگر یوسی ناظمین و نائب ناظمین موجود تھے ،سابق وفاقی وزیر مملکت چودھریحامد حمید نے کہاکہ بلدیاتی انتخابات میں ہر یونین کونسل سے مسلم لیگ نواز اپنا امیدوارکھڑا کریگئی، مسلم لیگ ن سے وابستگی رکھنے والے کارکنوں کو ہی آگے لایا جائے گئے ۔