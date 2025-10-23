صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھرپور طریقے سے شروع کر دی،چودھری حامد حمید

  • سرگودھا
بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھرپور طریقے سے شروع کر دی،چودھری حامد حمید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھرپور طریقے سے شروع کر دی ہے ،ہر سیٹ مسلم لیگ نواز کے امیدوار میدان میں ہونگے۔۔۔

 ، ان خیالات کا اظہار سابق وزیر مملکت چودھری حامد حمید نے مسلم لیگی سٹی کے راہنما شیخ فیصل کی جانب سے دیئے گئے پرتکلف عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ،اس موقع پر ملک محمد تاج طارق، رانا محمد پھول، محمد عمران عرف مانی و دیگر یوسی ناظمین و نائب ناظمین موجود تھے ،سابق وفاقی وزیر مملکت چودھریحامد حمید نے کہاکہ بلدیاتی انتخابات میں ہر یونین کونسل سے مسلم لیگ نواز اپنا امیدوارکھڑا کریگئی، مسلم لیگ ن سے وابستگی رکھنے والے کارکنوں کو ہی آگے لایا جائے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مریم اورنگزیب کا دورہ ملتان، سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم

آلودگی پھیلانے والا بھٹہ سیل، مالک کو ایک لاکھ جرمانہ

میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بڑا آپریشن

ملتان کے مختلف علاقوں میں بجلی آج معطل رہے گی

منشیات کیس،ملزم ماجد حسین کو سات سال قید و جرمانہ

پولیس کی تفتیشی ٹیم پر حملہ، نقدی و موبائل فون چھین لیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن