مسلم لیگ (ن) کا ایجنڈا صرف عوامی خدمت ہے ، ملک کرم الٰہی بندیال
خوشاب (نمائندہ دنیا)مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے جنرل سیکرٹری اور سابق رکنِ صوبائی اسمبلی ملک کرم الٰہی بندیال نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بلاامتیاز ریلیف دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلم لیگی قیادت کا اصل مقصد صرف عوام اور علاقہ کی خدمت ہے ۔۔۔
، ذاتی مفادات ان کا ایجنڈا نہیں۔ضلع سیکرٹریٹ جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ \"ستھرا پنجاب پروگرام\"، الیکٹرک بسوں کا آغاز، شہری انفراسٹرکچر کی بحالی اور دیگر عوامی ریلیف کے منصوبے حکومت کے عزمِ خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔