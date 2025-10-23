اظہر کیانی کا ہسپتالوں کے ایم ایس کیساتھ ویڈیو لنک اجلاس
ہسپتالوں کی مجموعی کارکردگی، طبی سہولتوں کی فراہمی دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیاکمشنر آفس کے کانفرنس روم میں کارڈیالوجی ہسپتال جلد فعال کرنے پر بھی غورکیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب برائے صحت میجر جنرل (ر) اظہر محمود کیانی کی زیر صدارت کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری ہیلتھ پنجاب عظمت محمود، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن ، پرنسپل سرگودہا میڈیکل کالج ڈاکٹروارث فاروقہ ،سی ای آئی ڈیپ ماریہ علی، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا کی جلد فعالی کے حوالے سے تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ادارے کے تمام انتظامی و تکنیکی امور کو جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ یہ منصوبہ جلد از جلد عوام کو جدید علاج کی سہولیات فراہم کرنا شروع کرے ۔ ایڈوائزر ٹو وزیر اعلی پنجاب پنجاب نے سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن آفس سرگودہا میں تمام سرکاری ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ہسپتالوں کی مجموعی کارکردگی، طبی سہولتوں کی فراہمی، عملے کی حاضری، ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ تمام اسپتالوں میں علاج معالجہ کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔میجر جنرل (ر) اظہر محمود کیانی نے کہا کہ صحت عامہ کے شعبے میں بہتری کے لیے ٹیم ورک اور ذمہ داری کا مظاہرہ ناگزیر ہے ۔