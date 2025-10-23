ای بز پنجاب پورٹل ، ماڈل ریڑھی بازار پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس
بھکر میں ای بز پنجاب پورٹل باقاعدہ فعال اور چار درخواستیں وصول:بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور دیگر متعلقہ افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پنجاب حکومت کے ای بز پنجاب پورٹل اور ماڈل ریڑھی بازار کے منصوبوں پر تفصیلی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر سرگودہا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق تمام محکمے ای بز پنجاب پورٹل پر شہری سہولت کے منصوبوں سے متعلق درخواستوں کی بروقت کارکردگی یقینی بنائیں۔انہوں نے کہا کہ بز پنجاب پورٹل شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور سروس ڈیلیوری میں شفافیت کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے ۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ضلع بھکر میں ای بز پنجاب پورٹل باقاعدہ فعال کر دیا گیا ہے اور چار درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ ضلع خوشاب میں بھی اس ضمن میں پیش رفت جاری ہے ۔ ضلع میانوالی میں تین پٹرول پمپس کے کیسز ای بز پورٹل کے ذریعے منظور کیے گئے ہیں جبکہ سرگودہا میں میونسپل کارپوریشن کے لینڈ کنورژن سے متعلق درخواستوں پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔