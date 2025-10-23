صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبرستانوں کی حالت بہتر بنانے کیلئے قائم کمیٹیاں غیر فعال

  • سرگودھا
کمشنرز، ڈپٹی کمشنروں کو قبرستانوں کی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی تھی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے تمام قبرستانوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے حکومت کی ہدایت پر بنائی جانے والی انتظامی کمیٹیاں کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی فعال نہ ہو سکی حکومت نے صوبہ بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنروں کو اپنے اپنے اور ڈویژن و اضلاع میں واقع تمام قبرستانوں کی الگ الگ انتظامی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی۔اس اقدام کامقصد پنجاب میں قبرستانوں کے بہتر انتظام دیکھ بھال اور عوامی مفاد میں قبرستان کے احاطے کا تحفظ کرنا ہے انتظامی کمیٹیوں میں ایک چیئرمین ایک مقامی رہائشی ترجیحاً ایک مخیر شخص اور اتنی تعداد میں دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اراکین، بشمول ایک ریٹائرڈ حکومت ملازم ایک خاتون ممبر، متعلقہ یونین کونسل کا سیکرٹری شامل ہیں انتظامی کمیٹیوں کو قبرستانوں کے احاطے میں کوئی غیر قانونی سرگرمیاں نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے قبرستان کو تجاوزات سے پاک کرنے اور قبرستان کو موزوں اور مناسب حالت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ مناسب دیکھ بھال کے لیے جو کام ضروری ہوں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی کئی ماہ گزر کے بعدبھی کمیٹیاں فعال نہ ہو سکی قبرستا نوں کی حالتیں مزید ابتر جا رہی ہے ۔

 

