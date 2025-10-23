معذور والدہ کے سامنے گھر سے 19سالہ لڑکی اغواکر لی گئی
حفظہ کا نکاح جھنگ کے وسیم کیساتھ ہوا،رخصتی نہیں ہوئی،4افراد نے اغوا کیا 4 نامزد افراد کیخلاف مقد مہ درج کر لیا گیا ، مغویہ کی بازیابی کے لئے کوششیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے نواح میں 4 افراد نے گھر میں گھس کر 19 سالہ لڑکی کو اس کی معذور والدہ کے سامنے گن پوائنٹ پر اغواء کرلیا ، پولیس کے مطابق نواحی گاؤں 144 شمالی کا رہائشی عمر حیات اسلام آباد میں محنت مزدوری کرتا ہے جس نے اپنی بیٹی 19 سالہ بیٹی حفظہ کا نکاح جھنگ کے رہائشی وسیم کیساتھ کر رکھا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی ، 17 اکتوبر کو فالج زدہ ماں کی موجودگی میں 4 افراد لڑکی کو گن پوائنٹ پر اغواء کرلیا گیا ، معذور ماں چیخ و پکار کرتی رہی مگر ملزمان دوشیزہ کو اغواء کرکے نامعلوم مقا م پر لے گئے ، پولیس نے 4 نامزد افراد کیخلاف مقد مہ درج کرکے مغویہ کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کے لئے تلاش شروع کردی ہے ۔