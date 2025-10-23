کینیڈا میں کینو،مینگو ،گلابی نمک، ہینڈی گرافٹ کی مانگ:خلیل باجوہ
پاکستان اور کینیڈا میں تجارت کو فروغ دیا جارہاہے ، پاکستانی قونصل جنرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستانی منصوعات بالخصوص سرگودھا کاکینو،مینگو ،گلابی نمک، ہینڈی گرافکی کینیڈا میں بڑی مانگ ہے ،دونوں حکومت تجارت کے فروغ بھر اقدامات اٹھائے رہی ہیں، ان خیالات کا اظہار کینیڈ ا (ٹورنٹو)میں تعینات پاکستانی قونصل جنرل خلیل احمد باجوہ نے سرگودھا چیمبر آف سمال ٹریڈر اینڈ سمال انڈسٹری کے صدر محمد حسن یوسف ملاقات کرتے ہوئے کیا، ملاقات میں پاکستانی کمرشل اور سرمایہ کاری کے مشیر التمش جنجوعہ بھی موجود تھے ،پاکستانی قونصل جنرل کینیڈا خلیل احمد باجوہ نے کہا کہ پاکستانی آم اور کینو کینیڈا میں بہت شوق سے کھائے جانے لگے ہیں،ہرسال اسکی مانگ بڑھ رہی ہے ، کمرشل اور سرمایہ کاری کے مشیر التمش جنجوعہ نے کہاکہ لیڈی گراف اور گلابی نمک بھی تیزی کے ساتھ کینیڈا میں اپنی جگہ بنا رہا ہیں،پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت کو حکومتی سطح پر بہت فروغ د یا جا رہا ہے ۔