مرکزی سبزی و فروٹ منڈی میں آڑھتیوں کی جانب سے ہڑتال

  • سرگودھا
چھوٹی منڈیوں میں خریدو فروخت نہ ہونے پر سبزی اور فروٹ کی شدید قلت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھاکی مرکزی سبزی و فروٹ منڈی میں آڑھتیوں کی جانب سے ہڑتال ،ضلع کی دیگر چھوٹی منڈیوں میں خریدو فروخت نہ ہونے پر سبزی اور فروٹ کی قلت سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرناپڑا ،مرکز ی سبزی و فروٹ منڈی میں مارکیٹ کمیٹی اور پیرا فورس کی جانب سے ایک روز قبل تجاوزات کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی تھی جس پر منڈی کے آڑھتیوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے تجاوزات کی آڑ میں الاٹ شدہ دکانوں اور شیڈ زکو بھی گرادیا جس پر بھر پور احتجاج کرتے ہوے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے تجاوزات ایکشن کو انتقامی کاروائی قرار دیا آڑھتیوں نے دیگر شہروں سے آنیوالی گاڑیوں کو بھی روک دیا اور گزشتہ روز نیلامیاں بھی نہ ہو ئیں،اورمنڈی میں ہر قسم کی خریدو فروخت روک دی گئی دوکانداروں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کمیٹی خود تو مرضی سے آئے روز ٹیکس وصولی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ دکانداروں کو کام کرنے سے روکنے اور کاروبار کو بند کرنے جیسے اقدامات اٹھاے جا رہے ہیں، بعدازاں انتظامیہ کے نمائندوں نے آڑھتیوں سے مزاکرات کر کے ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی جس پر ہڑتال ختم کر دی گئی ۔ 

 

