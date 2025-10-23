2 موٹر سائیکل چور گینگز میں شامل 4 ملز م گرفتار کر لئے گئے
فیصل شہزاد اور ریحان، ثاقب ابراہیم اور بلال شامل ،12موٹر سائیکلیں رقم برآمد
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی پولیس نے 2 موٹر سائیکل چور گینگز میں شامل 4 ملز م گرفتار کر لئے ، 12 موٹر سائیکل، 12 لاکھ 66 ہزار روپے برآمد کر لے ، ایس ڈی پی او صدر شیخ کامران ظہور کی سربراہی میں تھانہ سٹی نے دن رات محنت کرکے فیصل گینگ اور ثاقب گینگ کو ٹریس کرکے گرفتار کر لیا۔ فیصل گینگ میں شامل فیصل شہزاد اور محمد ریحان جبکہ ثاقب گینگ میں ثاقب ابراہیم اور محمد بلال شامل تھے ۔ ملزمان سے مزید تفتیش کی جارہی ہے ۔