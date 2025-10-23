اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ، چینی 210 روپے کلو
ٹماٹر 600 روپے ، آلو 200 روپے اور مولی 150 روپے فی کلو فروخت ہور ہی سیب، جاپانی پھل اور انگور عوام کی قوتِ خرید سے باہر ،فوری کارروائی کا مطالبہ
بھیرہ (نامہ نگار)شہر میں مہنگائی کی نئی لہر نے عوام کی کمر توڑ دی ہے ۔ چینی نایاب ہو چکی ہے اور بلیک مارکیٹ میں 210 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے ۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی غیرمعمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ، جس پر شہری شدید پریشان ہیں۔مقامی مارکیٹ میں ٹماٹر 600 روپے ، آلو 200 روپے اور مولی 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے ۔ اسی طرح پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سیب، جاپانی پھل اور انگور عوام کی قوتِ خرید سے باہر ہو چکے ہیں۔شہریوں محمد شریف، فتح محمد، محمد اشرف اور نصیر احمد نے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مصنوعی مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو ریلیف فراہم کریں۔