غضنفر عباس چھینہ کی زیر صدارت کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

  • سرگودھا
غضنفر عباس چھینہ کی زیر صدارت کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

محمد اشرف نے شرکاء کو ضلع کے مختلف محکمہ جات کی مجموعی کارکردگی سے آگاہ کیا

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ کوآرڈی نیشن کمیٹی کا خصوصی اجلاس ممبر صوبائی اسمبلی ملک غضنفر عباس چھینہ کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ایم پی اے عامر عنایت خان شہانی نے بھی شرکت کی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف اور ڈی پی او شہزاد رفیق اعوان سمیت تمام صوبائی و وفاقی محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے ۔اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے شرکاء کو ضلع بھر کے مختلف محکمہ جات کی مجموعی کارکردگی سے آگاہ کیا جبکہ ڈی پی او شہزاد رفیق اعوان نے ضلع میں امن وامان اور لا اینڈ آرڈر کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ایم پی اے ملک غضنفر عباس چھینہ نے اجلاس کے دوران مختلف ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق محکمہ جات کے افسران سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ،ایم پی اے عامر عنایت خان شہانی نے تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے حوالہ سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔اجلاس میں ریلوے روڈ کی ازسرِنو حدبندی کی تجویز پر عملدرآمد کیلئے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی گئیں۔انہوں نے سٹی سیوریج سکیم کی جلد تکمیل اور ضلع کے مختلف مقامات پر زیر تعمیر سکولوں و کالجز کی عمارتوں کو بروقت مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ 

 

