1200بوری گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی
ہرنولی موڑ چیک پوسٹ پر ڈرائیور نے ٹرالر نے روکا،تعاقب کر کے پکڑا گیا
میانوالی،کندیاں (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفراقبال کی محکمہ خوارک، ریونیو اور پولیس کے ہمراہ گندم کی غیرقانونی سمگلنگ کرنے والے عناصر کے خلاف کاروائی۔ تفصیلات کے مطابق ہرنولی موڑ چیک پوسٹ عملہ نے دوران چیکنگ مشکوک ٹرالر کو روکنے کا اشارہ کیا، مگر ڈرائیور نے ٹرالر کو نہ روکا جس پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں نے محکمہ خوارک اور پولیس کے ہمراہ ٹرالر کا تعاقب کرتے ہوئے کندیاں موڑ کے قریب جاکراسے پکڑ لیا۔ ٹرالر پر 50 کلو گرام تقریباً 1200 بیگ گندم لوڈ تھے جو بغیر پرمٹ سمگلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں نے کاروائی عمل میں لاتے ہوئے گندم سے لوڈ ٹرالر کو محکمہ فوڈ کے حوالے کرکے تھانہ کندیاں میں بند کرادیا ۔