صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع بھکر کے طلبہ کو مفت دودھ کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز

  • سرگودھا
ضلع بھکر کے طلبہ کو مفت دودھ کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز

سکولز میل پروگرام کے اہداف کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا،ڈپٹی کمشنر

بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)سکولز میل پروگرام کے تحت ضلع بھکر کے طلبہ کو مفت دودھ کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ پرائمری سکول سرگانی میں بچوں میں دودھ کی تقسیم کی تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلی پنجاب کی جانب سے شروع کیا گیا یہ پروگرام بچوں کی صحت، ذہنی و جسمانی نشوونما اور تعلیمی استعداد میں بہتری کے لیے ایک انقلابی قدم ہے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ صحت مند غذائیت کا تعلق براہِ راست بچوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ حکومتِ پنجاب نے تعلیمی اداروں میں طلبہ کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ منفرد پروگرام شروع کیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع بھکر میں سکولز میل پروگرام کے تمام اہداف کی تکمیل کو ہرصورت یقینی بنایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹو: ننھے مریضوں کو غیر معیاری کینولہ لگانے کا انکشاف بچوں کو شدید تکلیف کا سامنا

محکمہ ماحولیات کی غفلت سموگ بڑھ گئی شہری پریشان

شہر جگمگا اٹھا، سٹریٹ لائٹس بحال، گلیوں کاپیچ ورک مکمل

جی سی یونیورسٹی میں 3 روزہ قومی و بین الاقوامی کیمسٹری کانفرنس

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس،انتظامی امور کی ڈیجیٹائزیشن

محکمہ تحفظِ ماحولیات کے دفتر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن