ضلع بھکر کے طلبہ کو مفت دودھ کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز
سکولز میل پروگرام کے اہداف کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا،ڈپٹی کمشنر
بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)سکولز میل پروگرام کے تحت ضلع بھکر کے طلبہ کو مفت دودھ کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ پرائمری سکول سرگانی میں بچوں میں دودھ کی تقسیم کی تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلی پنجاب کی جانب سے شروع کیا گیا یہ پروگرام بچوں کی صحت، ذہنی و جسمانی نشوونما اور تعلیمی استعداد میں بہتری کے لیے ایک انقلابی قدم ہے ۔انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ صحت مند غذائیت کا تعلق براہِ راست بچوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ حکومتِ پنجاب نے تعلیمی اداروں میں طلبہ کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ منفرد پروگرام شروع کیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع بھکر میں سکولز میل پروگرام کے تمام اہداف کی تکمیل کو ہرصورت یقینی بنایا جائے گا۔