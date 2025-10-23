ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، غریب عوام مشکلات کا شکار
خوشاب (نمائندہ دنیا)محکمہ صحت کی غفلت، حکومتی بے توجہی اور ادویات ساز کمپنیوں کی من مانیاں عوام کے لیے اذیت کا باعث بن چکی ہیں۔ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے غریب اور متوسط طبقے کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ جان بچانے والی ادویات تک عام انسان کی رسائی اب تقریباً ناممکن ہو چکی ہے ، کیونکہ میڈیکل اسٹورز پر عام بخار، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی ادویات کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے اور قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔