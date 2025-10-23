صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، غریب عوام مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
بخار، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی ادویات کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیںجان بچانے والی ادویات تک عام آدمی کی رسائی اب تقریباً ناممکن ہے ،شہری

خوشاب (نمائندہ دنیا)محکمہ صحت کی غفلت، حکومتی بے توجہی اور ادویات ساز کمپنیوں کی من مانیاں عوام کے لیے اذیت کا باعث بن چکی ہیں۔ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے غریب اور متوسط طبقے کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ جان بچانے والی ادویات تک عام انسان کی رسائی اب تقریباً ناممکن ہو چکی ہے ، کیونکہ میڈیکل اسٹورز پر عام بخار، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی ادویات کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے اور قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

