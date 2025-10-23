شہری کو سی سی ڈی کے ذریعے قتل کروانے کی دھمکیاں ،خاتون سمیت 3افراد کیخلاف مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہری کو سی سی ڈی کے ذریعے قتل کروانے کی دھمکیاں اور ہراساں کرنے پر خاتون سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔
،بتایا جاتا ہے کہ رانا ٹاؤن میں احمد عباس مکان کی تعمیر کروا رہا تھا کہ اظہر، مدیحہ اور ایک نامعلوم شخص جس نے پولیس وردی پہن رکھی تھی آ گئے وردی میں ملبوس شخص نے خود کو سی سی ڈی کا اہلکار ظاہر کیا سی سی ڈی کے ذریعے قتل کروانے کا کہہ کر ہراساں کرتے رہے ، متاثرہ شخص نے پولیس نے کو بتایا کہ ملزمان نے علاقہ میں گینگ بنا رکھا ہے ۔