صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کو سی سی ڈی کے ذریعے قتل کروانے کی دھمکیاں ،خاتون سمیت 3افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
شہری کو سی سی ڈی کے ذریعے قتل کروانے کی دھمکیاں ،خاتون سمیت 3افراد کیخلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہری کو سی سی ڈی کے ذریعے قتل کروانے کی دھمکیاں اور ہراساں کرنے پر خاتون سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

،بتایا جاتا ہے کہ رانا ٹاؤن میں احمد عباس مکان کی تعمیر کروا رہا تھا کہ اظہر، مدیحہ اور ایک نامعلوم شخص جس نے پولیس وردی پہن رکھی تھی آ گئے وردی میں ملبوس شخص نے خود کو سی سی ڈی کا اہلکار ظاہر کیا سی سی ڈی کے ذریعے قتل کروانے کا کہہ کر ہراساں کرتے رہے ، متاثرہ شخص نے پولیس نے کو بتایا کہ ملزمان نے علاقہ میں گینگ بنا رکھا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خصوصی افراد کیلئے منصوبے کا جامع ماسٹر پلان منظور

سبزی منڈی میں ٹماٹر کے آکشن نظام کی مانیٹرنگ شروع

گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047کی دوسری پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس

نہم جماعت سائنس وجنرل گروپ کے نتائج کا اعلان

ڈی جی ایس بی سی اے کو شکایت پر فیصلہ کرنے کا حکم

جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن