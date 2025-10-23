ڈاکوئوں کی لوٹ مار کے بعد فائرنگ ،شہری شدید زخمی
نعمان کزن عون کیسا تھ جانور لیکر جہلم جا رہا تھا، ڈاکوئوں نے رو ک لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) 17شمالی کے قریب نامعلوم ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ جھنگ کا رہائشی نعمان اپنے کزن عون کے ہمراہ گاڑی پر جانور لوڈ کر کے جہلم جا رہاتھا کہ مذکورہ مقام پر ملزمان نے انہیں روک لیا اور 22ہزار چھین کر کلاشنکوف کا برسٹ مارا، جس سے گاڑی کو بھی نقصان پہنچا اور ایک گولی نعمان کی چھاتی میں لگی،جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے مضروب کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔