صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش نے پانچویں کلاس کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • سرگودھا
اوباش نے پانچویں کلاس کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

11سالہ (ا) مدرسے سے گھرجارہی تھی ،ہاشم پکڑ کر ساتھ لے گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پانچویں کلاس کی معصوم طالبہ کو گاؤں کے اوباش شخص نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ 11 سالہ ایمان فاطمہ گاؤں رتہ پور ریحان مدرسہ سے چھٹی کرکے گھر جارہی تھی ،دیہہ کے رہائشی ہاشم نامی ملزم مذکورہ طالبہ کو زبردتی پکڑ کر غیر آباد پلاٹ میں لے گیا ،اوراسے اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا،شور شرابا ہونے پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا ، بچی کے والد محنت کش کی مدعیت میں تھانہ لکسیاں پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ،پولیس کا کہنا ہے کہ طالبہ سے زیادتی کرنے والے ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپے مار رہے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مریم اورنگزیب کا دورہ ملتان، سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم

آلودگی پھیلانے والا بھٹہ سیل، مالک کو ایک لاکھ جرمانہ

میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بڑا آپریشن

ملتان کے مختلف علاقوں میں بجلی آج معطل رہے گی

منشیات کیس،ملزم ماجد حسین کو سات سال قید و جرمانہ

پولیس کی تفتیشی ٹیم پر حملہ، نقدی و موبائل فون چھین لیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن