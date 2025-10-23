اوباش نے پانچویں کلاس کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا
11سالہ (ا) مدرسے سے گھرجارہی تھی ،ہاشم پکڑ کر ساتھ لے گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پانچویں کلاس کی معصوم طالبہ کو گاؤں کے اوباش شخص نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ 11 سالہ ایمان فاطمہ گاؤں رتہ پور ریحان مدرسہ سے چھٹی کرکے گھر جارہی تھی ،دیہہ کے رہائشی ہاشم نامی ملزم مذکورہ طالبہ کو زبردتی پکڑ کر غیر آباد پلاٹ میں لے گیا ،اوراسے اسے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا،شور شرابا ہونے پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا ، بچی کے والد محنت کش کی مدعیت میں تھانہ لکسیاں پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ،پولیس کا کہنا ہے کہ طالبہ سے زیادتی کرنے والے ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپے مار رہے ہیں ۔