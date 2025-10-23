کینال روڈ پر ایس ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائیٹ کے ساتھ 12 سو پودے لگائے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی (پی ایچ اے ) کی جانب سے کینال روڈ پر ایس ڈبلیو ایم سی کی ڈمپنگ سائیٹ کے ساتھ 12 سو پودے لگائے گئے ۔۔۔
ڈی جی پی ایچ اے محمد ارشد نے بتایا کہ کمشنر سرگودہا کی خصوصی ہدایات کے مطابق شہر کی تمام ڈمپنگ سائٹس کو مرحلہ وار گرین کور کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور شہری فضا میں بہتری لائی جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر پودے لگائے جا رہے ہیں اور پی ایچ اے کی ٹیمیں ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کو یقینی بنا رہی ہیں۔