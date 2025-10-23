ایم ڈی کیٹ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود کی زیر صدارت ایم ڈی کیٹ 2025 کے انتظامات کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، جامعہ سرگودہا، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، ضلعی انتظامیہ، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ 26 اکتوبر بروز اتوار کو منعقد ہوگا جس کے لیے جامعہ سرگودہا میں امتحانی سنٹر قائم کیا گیا ہے ۔ جہاں کل 2091 امیدوار امتحان میں شریک ہوں گے ، جن میں 1573 طالبات اور 518 طلبہ شامل ہیں۔