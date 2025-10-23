اظہر محمود کیانی کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ
ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب نے زیر تعمیر منصوبے کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیالوجی ہسپتال سرگودھا کے عوام کیلئے ایک تحفہ:اظہر کیانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب برائے صحت میجر جنرل (ر) اظہر محمود کیانی نے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا کا دورہ کیا۔ انہوں نے زیر تعمیر منصوبے کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور تعمیراتی معیار، ڈیزائن اور سہولیات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔اس موقع پر سی ای او آئی ڈیپ ماریہ علی، پرنسپل سرگودہا میڈیکل کالج پروفیسر ڈا کٹر وارث فاروقہ، ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال اور محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ میجر جنرل (ر) اظہر محمود کیانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اہلیانِ سرگودہا کے لیے خصوصی تحفہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ لاہور اور راولپنڈی کے بعد سرگودہا میں اس نوعیت کا جدید، اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیالوجی ہسپتال ایک بڑا سنگِ میل ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے سرگودہا ڈویژن اور گردونواح کے اضلاع کے دل کے مریضوں کو علاج کے لیے دیگر شہروں کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔