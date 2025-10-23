ڈینگی کے خاتمہ کویقینی بنا نے کیلئے ٹیمیں متحرک ہوں،اسد مگسی
جس مقام سے ڈینگی لاروا کی نشاندہی ہو ایس او پیز کے مطابق تلفی کویقینی بنا یا جا ئے
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے کہا ہے کہ ڈینگی کے خاتمہ کویقینی بنا نے کیلئے انسدادِ ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہوں اور جس مقام سے ڈینگی لاروا کی نشاندہی ہو ایس او پیز کے مطابق اس کی تلفی کویقینی بنا یا جا ئے ۔ ڈسٹرکٹ ایمر جنسی ریسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کے اجلاس کی صدارت کر تے ہو ئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ڈینگی سیزن شروع ہو چکا ہے اور اب لاروا کی تلفی کا بہترین وقت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی کے خاتمہ کیلئے فیلڈ ٹیمیں روزانہ کی بنیادوں پر گھر گھر سرویلنس کویقینی بنائیں اور محکمہ صحت، جنگلات، ما حولیات،لوکل گورنمنٹ اور دیگر متعلقہ محکمہ ٹائر شاپس، نر سریوں، قبرستانوں، بلڈنگز میٹریل تیار کر نیوالی فیکٹریوں کی با قاعدگی سے ما نیٹر نگ کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں اینٹی ڈینگی کی ٹیموں کی با قاعدگی سے ما نیٹر نگ کریں اور روزانہ کی بنیادوں پر رپورٹ ڈی سی آفس بھجوائیں۔