بلدیاتی الیکشن میں تعلیم کی شرط نہ نان فائلر پر پابندی:ریجنل الیکشن کمشنر
انتخابات نئے بلدیاتی ایکٹ 2025 کے تحت ہونگے ، حکومت رولز بنا کر دے گی ،پھرنئی حلقہ بندیوں پر کام شروع ہو گا،خواتین کی رجسٹریشن بڑا مسئلہ ہے ،ابرار احمد جتوئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل الیکشن کمشنر سرگودھا ڈویژن ابرار احمد جتوئی نے کہا ہے کہبلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والوں پر تعلیم کی کوئی شرط لاگو نہیں ہے ،فائلر اور نان فائلر الیکشن لڑنے کے اہل ہونگے ،پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نئے بلدیاتی ایکٹ 2025 کے قانون کے مطابق ہونگے ،ایکٹ کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت رولز بنا کر دے گی اسکے بعد نئی حلقہ بندیوں پر کام شروع کیا جائے گا،خواتین کی رجسٹریشن بڑا مسئلہ ہے ،سرگودھا ڈویژن میں خواتین اور مردوں کی رجسٹریشن میں 7 فیصد کا فرق باقی ہے ، وہ سرگودھا چیمبر آف سمال ٹریڈرڑ اینڈ سمال انڈسٹریز سے خطاب کر رہے تھے ، اس موقع پر اسسٹنٹ الیکشن کمشنر سرگودھا محمد جنید اور ابوبکر بھی انکے ہمراہ تقریب میں موجود تھے ، ابرار احمد جتوئی نے کہاکہ بلدیاتی انتخابات کیلئے الیکشن کمیشن مکمل تیار ہے ،نئی حلقہ بندیوں پر کام تیزی سے جاری تھا کہ پنجاب اسمبلی نے لوکل ایکٹ 2025 منظوری دے دی، اب بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت ہی ہونگے ،جیسے ہی پنجاب حکومت کی جانب سے نئے لوکل ایکٹ کے رولز مل جائیں گئے تو سرگودھا سمیت صوبے بھر میں نئی حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری ہوجائے گا، اسسٹنٹ الیکشن کمشنر سرگودھا محمد جیند نے کہاکہ ضلع سرگودھا کی نئی حلقہ بندیوں کی تیاریاں مکمل ہیں ،اسسٹنٹ الیکشن کمشنر ضلع سرگودھا محمد ابوبکر نے بتایا کہ ضلع سرگودھا 3156 بلاک میں تقسیم کیا گیا ہے اور 592 بلاک میں خواتین کی شناختی کارڑ بنانے کے مسائل درپیش ہیں ۔