عطائیت کیخلاف کریک ڈائون کی تیاریاں،محکمہ صحت،پولیس، انتظامیہ کی ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم
غیر قانونی علاج کرنے والے عطائیوں، جعلی ڈاکٹروں، غیر رجسٹرڈ کلینکس کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے ،ڈپٹی کمشنرزانسداد عطائیت کمیٹیوں کو فعال کریں،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عطائیت کیخلاف ضلع بھر میں خصوصی کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ، محکمہ صحت پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دینے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ، اس حوالے سے گزشتہ روز کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت عطائیت کے خاتمے اور انسدادِ عطائیت مہم کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے انسدادِ عطائیت شعبہ کے سربراہ بریگیڈیئر (ر) ڈاکٹر خالد رزاق نے پنجاب بھر بالخصوص سرگودہا ڈویژن میں کی جانے والی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز، سی ای اوز ہیلتھ اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ عطائیت عوام کی صحت کیلئے سنگین خطرہ ہے ۔ ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنرز مر ہدایت کی کہ غیر قانونی طور پر علاج کرنیوالے عطائیوں، جعلی ڈاکٹروں، اور غیر رجسٹرڈ کلینکس کیخلاف مسلسل اور مؤثر کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے ۔ محکمہ صحت، پولیس اور ضلعی انتظامیہ مشترکہ کارروائیاں یقینی بنائیں تاکہ عوام کو معیاری اور محفوظ علاج کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنی سطح پر انسداد عطائیت کمیٹیوں کو فعال کریں۔ بریگیڈیئر (ر) ڈاکٹر محمد خالد رزاق نے یقین دہانی کرائی کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گی تاکہ عطائیت کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے ۔