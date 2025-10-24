صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کا مناسب ریٹ ورنہ آٹے کے نرخوں میں ناقابل برداشت اضافہ ہوگا،راؤ ساجد محمود

  سرگودھا
گندم کا مناسب ریٹ ورنہ آٹے کے نرخوں میں ناقابل برداشت اضافہ ہوگا،راؤ ساجد محمود

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فلور ملز ایسوسی ایشن رہنما راؤ ساجد محمود کا کہنا ہے کہ ہم تو عرصہ دراز سے یہ کہتے آرہے ہیں کہ حکومت گندم کے نرخ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کاشت کاروں کی معاشی مجبوریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے۔۔۔

 گندم کا مناسب ریٹ نکالے وگرنہ مستقبل میں آٹے کے نرخوں میں ناقابل برداشت اضافہ ہوگا مطلوبہ مقدار میں گندم کی فراہمی بروقت نہ کی گئی تو آٹے کے 10 کلو گٹو کی قیمتوں میں مزید 100 سے 200 روپے اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فلور ملز مالکان کی تجاویز کی روشنی میں گندم کی فراہمی کو یقینی بنائے ۔

 

