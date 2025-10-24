تجاوزات کے خلاف آپریشن میں صرف چھوٹے دکانداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ، میاں محمد عمران
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں محمد عمران نے کہا کہ شہر میں تجاوزات کیخلاف آپریشن میں صرف چھوٹے دکانداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔۔۔
جبکہ بڑے بڑے پلازے ہسپتال سکول ان کے باہر تجاوزات موجود ہیں جو سائیکل سٹینڈ کار پارکنگ کی صورت میں ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی جو ظلم کے مترادف ہے اگر تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن کیا جائے تو شاید کسی کو بھی اعتراض نہ ہو۔ مگر یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے دکانداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے ۔