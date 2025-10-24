صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمدی کالونی مرکزی جامع مسجد میں عظیم الشان محفل کا اہتمام

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محمدی کالونی مرکزی جامع مسجد میں عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، صدر محفل نقیب الاشراف سجادہ نشین اوچ شریف مخدوم پیر سید سہیل حسن گیلانی مرکزی چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل پاکستان اور ۔۔۔

مہمان خصوصی پیر آف بھلوال شریف پیر محمد احسان دانش قادری مرکزی جنرل سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان و دیگر مشائخ عزام کی آمد پر مشائخ اتحاد کونسل پاکستان ضلع سرگودھا کے صدر پیر حافظ محمد عمران نقشبندی قادری نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تاریخی استقبال کیا ۔ 

 

