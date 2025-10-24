صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت حالات خراب ہونے سے پہلے مہنگائی کنٹرول کر لے ، عامر سلطان چیمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی چو دھری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت حالات خراب ہونے سے پہلے مہنگائی کنٹرول کر لے ۔۔۔

، ملک میں بھوک نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے ہیں اور یہ بھنگڑے کسی انقلاب کو دعوت دے سکتے ہیں اب بھی حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے حالات بھی اﷲ نہ کرے بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ہوں ،سیلاب زدہ لوگوں کو فوری طور پر ریلیف فراہم نہ کیا گیا تو اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے ۔ 

 

