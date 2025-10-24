صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماچھیانوالہ اور کوٹ بھائی خان میں چوری کی وارداتیں، درخت اور موٹر چوری

  • سرگودھا
ماچھیانوالہ اور کوٹ بھائی خان میں چوری کی وارداتیں، درخت اور موٹر چوری

شاہ پورصدر (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)نا معلوم چوروں نے ماچھیانوالہ میں ڈیرہ ملک رضوان کے زرعی رقبے سے پانچ عدد درخت چوری کر لیے جن کی مالیت پچاس ہزار روپے بتائی گئی ہے ۔۔۔۔

پولیس تھانہ شاہ پور نے منشی عارف حسین کی رپورٹ پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔اسی طرح کوٹ بھائی خان میں بھی چوری کی واردات کے دوران محمد سیف اللہ کے زرعی رقبے سے ایک موٹر چوری کر لی گئی۔ جس کی مالیت اسی ہزار روپے ہے  ۔پولیس نے سیف اللہ کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

375 لٹر ملاوٹی دودھ 6 من ناقص گوشت اشیا خورونوش تلف 3لاکھ 32 ہزار کے جرمانے

انسداد سموگ مہم شروع: دھواں چھوڑنے پر 52 فیکٹریاں سیل 50 گاڑیاں بند

صنعتی اہمیت پر گوجرانوالہ ڈرائی پورٹ بنناضروری،علی ہمایوں

کسان روڈکارواں 26اکتوبرسے شروع،مظہر اقبال رندھاوا

علی پورچٹھہ:غفلت پرمریم نواز ہسپتال مویشی باڑہ میں تبدیل

ڈپٹی کمشنر کاشہرمیں صفائی ،سہولیات اور مقررہ نرخوں کاجائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ