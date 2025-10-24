ماچھیانوالہ اور کوٹ بھائی خان میں چوری کی وارداتیں، درخت اور موٹر چوری
شاہ پورصدر (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)نا معلوم چوروں نے ماچھیانوالہ میں ڈیرہ ملک رضوان کے زرعی رقبے سے پانچ عدد درخت چوری کر لیے جن کی مالیت پچاس ہزار روپے بتائی گئی ہے ۔۔۔۔
پولیس تھانہ شاہ پور نے منشی عارف حسین کی رپورٹ پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔اسی طرح کوٹ بھائی خان میں بھی چوری کی واردات کے دوران محمد سیف اللہ کے زرعی رقبے سے ایک موٹر چوری کر لی گئی۔ جس کی مالیت اسی ہزار روپے ہے ۔پولیس نے سیف اللہ کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔