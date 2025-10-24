صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف منسٹر ڈائلیسز پروگرام کے تحت سرگودہا ڈویژن کے ہسپتالوں میں بھیرہ ہسپتال کی شمولیت

  • سرگودھا
چیف منسٹر ڈائلیسز پروگرام کے تحت سرگودہا ڈویژن کے ہسپتالوں میں بھیرہ ہسپتال کی شمولیت

بھیرہ (نامہ نگار)چیف منسٹر ڈائلیسز پروگرام کے تحت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھیرہ کو سرگودہا ڈویژن کے سرکاری ہسپتالوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے ۔۔۔۔

اس اقدام سے گردے کے مریضوں کو اب سرکاری سطح پر ڈائلیسز کی مفت سہولت بھیرہ ہی میں میسر ہوگی۔اس سہولت کے آغاز سے مریضوں کو **پرائیویٹ اسپتالوں کے بھاری اخراجات اور سرگودہا یا بھلوال جانے کی سفری مشکلات سے نجات ملے گی۔عوام نے اس عوامی خدمت پر **وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، وزیرِ مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ اورصوبائی وزیرِ مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ کا شکریہ ادا کیا ہے ۔

 

