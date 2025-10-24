الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں وہیل چیئرز کی تقسیم
بھیرہ (نامہ نگار)الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں وہیل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب الخدمت ہسپتال بھیرہ میں منعقد ہوئی۔۔۔
۔تقریب کی صدارت جماعتِ اسلامی ضلع سرگودہا کے امیر اویس قاسم تلہ نے کی، جبکہ انتظامات ایڈمنسٹریٹر عبدالرحمن جامی کی زیرِ نگرانی کیے گئے ۔خطاب کرتے ہوئے اویس قاسم تلہ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا تفریق رنگ و نسل، انسانیت کی خدمت میں مصروفِ عمل ہے اور یہی ہماری جماعت کا طرئہ امتیاز ہے ،انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران الخدمت کے رضاکاروں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔