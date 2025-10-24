صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں وہیل چیئرز کی تقسیم

  • سرگودھا
الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں وہیل چیئرز کی تقسیم

بھیرہ (نامہ نگار)الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے معذور افراد میں وہیل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب الخدمت ہسپتال بھیرہ میں منعقد ہوئی۔۔۔

۔تقریب کی صدارت جماعتِ اسلامی ضلع سرگودہا کے امیر اویس قاسم تلہ نے کی، جبکہ انتظامات ایڈمنسٹریٹر عبدالرحمن جامی کی زیرِ نگرانی کیے گئے ۔خطاب کرتے ہوئے اویس قاسم تلہ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا تفریق رنگ و نسل، انسانیت کی خدمت میں مصروفِ عمل ہے اور یہی ہماری جماعت کا طرئہ امتیاز ہے ،انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران الخدمت کے رضاکاروں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہریوں کی سہولت کیلئے ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی

مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل

مون سون میں بہتر کارکردگی ، ملازمین کو کیش انعامات دینے کااعلان

ایل ڈی اے : متعدد ملازمین عرصہ سے ایک ہی سیٹ پر براجمان

ہائیکورٹ ملازمین کو سرکاری کوارٹرز کی قبضہ سلپ نہ دینے پر چیف سیکرٹری طلب

یو ای ٹی :خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ