مدرسہ رحمانیہ بھیرہ میں ششماہی امتحانات کے نتائج کا اعلان کل ہوگا
بھیرہ (نامہ نگار)جامع مسجد و مدرسہ رحمانیہ اہلِ حدیث، لاری اڈہ بھیرہ میں درسِ قرآن و حدیث کے ششماہی امتحانات کے نتائج کا اعلان کل ( 25 اکتوبر بروز ہفتہ) کیا جائے گا۔۔۔
،مدرسہ کے مہتمم قاری عبدالواجد سلفی کے مطابق اس موقع پر ملتان سے حافظ سمیع اللہ شاہد اوراوکاڑہ سے مولانا محمد مزمل مختلف دینی موضوعات پر اظہارِ خیال کریں گے ۔جمعہ کے روز سیرتِ پاک ﷺ پر خصوصی خطاب ہوگا، جبکہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے ۔تقریب نمازِ عشاء کے بعد منعقد کی جائے گی۔