صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شجرکاری صدقہ جاریہ ہے ، ہر شہری ایک پودا ضرور لگائے : ڈی ایس پی شاہ پور

  • سرگودھا
شجرکاری صدقہ جاریہ ہے ، ہر شہری ایک پودا ضرور لگائے : ڈی ایس پی شاہ پور

شاہ پورصدر (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)ڈی ایس پی شاہ پور سرکل ملک شہزاد فیض نے کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہر شہری کو اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگانا چاہیے ۔ وہ شجرکاری مہم کے دوران پودا لگانے کے بعد گفتگو کر رہے تھے ۔۔۔۔

اس موقع پر عطا محمد بلاک آفیسر، حافظ ربنواز فاریسٹ گارڈ، شاہ محمد فاریسٹ گارڈ، مختار الٰہی فاریسٹ گارڈ اور پولیس و محکمہ جنگلات کے دیگر اہلکار بھی موجود تھے ۔ڈی ایس پی نے کہا کہ درخت زمین کا زیور ہیں اور ان کی بدولت ماحول خوشگوار رہتا ہے ۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ درختوں کی کٹائی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایمرسن یونیورسٹی کا مالی بحران سنگین،ڈیلی ویجز کی تنخواہیں رک گئیں

میلسی:پیرا فورس کا تجاوزات کے خاتمے کیلئے گرینڈ آپریشن

خانیوال میں شرپسند عناصر و غیر قانونی افراد کیخلاف اتحاد

محرر پولیس اور عوام کے درمیان پہلا رابطہ، ڈی پی او

ریاست کی رِٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی،عثمان طاہر

میاں چنوں :بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ