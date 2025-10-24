شجرکاری صدقہ جاریہ ہے ، ہر شہری ایک پودا ضرور لگائے : ڈی ایس پی شاہ پور
شاہ پورصدر (نامہ نگار، نمائندہ دنیا)ڈی ایس پی شاہ پور سرکل ملک شہزاد فیض نے کہا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہر شہری کو اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگانا چاہیے ۔ وہ شجرکاری مہم کے دوران پودا لگانے کے بعد گفتگو کر رہے تھے ۔۔۔۔
اس موقع پر عطا محمد بلاک آفیسر، حافظ ربنواز فاریسٹ گارڈ، شاہ محمد فاریسٹ گارڈ، مختار الٰہی فاریسٹ گارڈ اور پولیس و محکمہ جنگلات کے دیگر اہلکار بھی موجود تھے ۔ڈی ایس پی نے کہا کہ درخت زمین کا زیور ہیں اور ان کی بدولت ماحول خوشگوار رہتا ہے ۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ درختوں کی کٹائی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہے ۔