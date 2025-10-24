ٹی ایچ کیوہسپتال کے گارڈز اڑھائی ماہ سے تنخواہوں سے محروم
بھلوال(نمائندہ دنیا )تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں تعینات سیکورٹی گارڈز گزشتہ ڈھائی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں ،یہ گارڈز ایک ٹھیکے دار کمپنی کے ذریعے ہسپتال میں تعینات کیے گئے تھے۔۔۔
،لیکن کمپنی نے ان کی محنت کا معاوضہ روک رکھا ہے ۔کسی کے بچے سکول کی فیس مانگ رہے ہیں،کسی کے گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے مگر تنخواہ اب تک نہیں ملی ۔بھلوال کے سماجی وعوامی حلقوں نے حکومتِ پنجاب، محکمہ صحت اور ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان محنت کشوں کو ان کا حق دیا جائے ،ان کی تمام تنخواہیں فوراً ادا کی جائیں کیونکہ ان کی دن رات کی محنت کے پیچھے بھوک، مجبوری اور عزتِ نفس کی لڑائی چھپی ہوئی ہے ۔