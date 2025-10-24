ای بز پورٹل کا سرگودہا ڈویژن میں باضابطہ آغاز کر دیا گیا
ڈویژن کے چاروں اضلاع میں این او سی کے حصول کا عمل آن لائن پورٹل کاروباری سہولتوں کے فروغ کی جانب ایک انقلابی قدم :کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کاروبار دوست انیشیٹو ’’ای بز (E-Biz)‘‘ پورٹل کا سرگودہا ڈویژن میں باضابطہ آغاز کر دیا گیا کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی سرپرستی میں ڈویژن کے چاروں اضلاع کے سرکاری اداروں، خصوصاً میونسپل کارپوریشن، فوڈ اتھارٹی، لوکل گورنمنٹ، ماحولیات اور دیگر محکموں میں این او سی کے حصول کا عمل آن لائن کر دیا گیا ہے ۔ اب کاروباری حضرات اور شہریوں کو دفاتر کے چکر لگانے یا فائلوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اندرون و بیرونِ ملک سے ای بز پورٹل کے ذریعے لائسنس، اجازت نامے ، رجسٹریشن اور لینڈ یوز کنورڑن کی درخواستیں آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔کمشنر جہانزیب اعوان نے کہا کہ ’’ای بز (E-Biz)‘‘ پورٹل کاروباری سہولتوں کے فروغ کی جانب ایک انقلابی قدم ہے ۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کاروباری برادری کو ایک شفاف، مؤثر اور جدید نظام میسر آیا ہے جہاں کسی قسم کی تاخیر، سرخ فیتہ یا ذاتی سفارش کی ضرورت نہیں۔