زگ زیگ ٹیکنا لوجی نظر انداز،روائتی طریقوں پر اینٹیں تیار
متعدد مقدمات درج ،مالکان ضمانتیں کروا کر دوبارہ قانون شکنی کرنے لگے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت نے بھٹہ خشت کیلئے زگ زیگ ٹیکنالوجی ضروری قرار دیدی ہے تاکہ روایتی طریقے سے اینٹوں کی تیاری کے لئے پھیلنے والی آلودگی پر قابو پایا جا سکے ، جس پر ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کے باوجود بھٹہ خشت مالکان رکاوٹ بنے ہیں بیشتر بھٹوں پر روایتی طریقے سے اینٹوں کی تیاری کی جا رہی ہے جبکہ اس ضمن میں متعدد مقدمات بھی درج کروائے جا چکے ہیں مگر مالکان ضمانتیں کروا کر پھر سے دوبارہ قانون شکنی کرنے لگتے ہیں، اس حوالے سے حکومت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر بھٹہ خشت کی ایسوسی ایشنز کے نمائندوں سے مشاورت کرکے سو فیصد عملدر آمد یقینی بناجائے ۔