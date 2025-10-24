صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ خوراک کی مبینہ ملی بھگت ، غیر معیاری آٹا فروخت ہونے لگا

  • سرگودھا
محکمہ خوراک کی مبینہ ملی بھگت ، غیر معیاری آٹا فروخت ہونے لگا

عوام کوغذائیت سے محروم چوکر ملا آٹا کھلا یا جا رہا ،افسروں کی سب اوکے کی رپورٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ خوراک کی مبینہ ملی بھگت سے فلور ملز مافیا غیر معیاری آٹا فروخت کرنے لگاذرائع کا کہناہے کہ عوام کوغذائیت سے محروم چوکر ملا آٹا کھلا یا جا رہا ہے محکمہ خوراک کے افسران مبینہ طور پر فلور ملوں کی چیکنگ کے بغیر سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا میں سے سوجی میدہ اور دیگر غذائیت نکال کر چوکر ملا کر فروخت کی جا رہی ہے جس سے پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ ہورہا ہے شہریوں نے اعلی حکام سے فلور ملوں کی مانیٹرنگ اور کوالٹی چیک کرنے کے لئے افسران کو اچانک چھاپیمارنے کی استدعا کی ہے تاکہ عوام کو معیاری آٹا مل سکے ۔ 

 

