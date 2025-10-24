فیسکو یکساں ریٹس لگائے ، فکس ٹیکس ختم کیا جائے ،صارفین
بجلی ریٹس کو شہریوں نے دھوکہ دہی قرار دے دیا،ریلیف فراہم کرنیکا مطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فیسکو صارفین نے 83 یونٹ پر 24.44 روپے اور 103 یونٹ پر 28.91 روپے کی ٹیرف پالیسی کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فیسکو گھریلو صارفین کے لئے یکساں ریٹس اور کمرشل کنکشنز صارفین پر عائد ایک ہزار ماہانہ کے فکس ٹیکس کو فل الفور واپس لے کر شہریوں کو ریلیف فراہم کرے ذرائع کے مطابق سرگودھا کے علاقہ مقام حیات میں گھریلو صارف کو بجلی کے 83 یونٹ کے استعمال پر 24.44 روپے یونٹ اور دوسرے صارف کو 103 یونٹ کے استعمال پر 28.91 روپے یونٹ ریٹس کے بل موصول ہوئے دیکھ کر فیسکو صارفین نے اس تضاد کو دھوکہ دہی قرار دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فیسکو گھریلو صارفین کو بھی یکساں ریٹ کے ٹیرف میں لاکر کمرشل کنکشنز پر صارفین کو ایک ہزار روپے ما ہانہ فیکس ٹیکس کے نفاذ کو واپس لیکر شہریوں کو ریلیف فراہم کرئے ۔