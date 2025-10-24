صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو یکساں ریٹس لگائے ، فکس ٹیکس ختم کیا جائے ،صارفین

  • سرگودھا
فیسکو یکساں ریٹس لگائے ، فکس ٹیکس ختم کیا جائے ،صارفین

بجلی ریٹس کو شہریوں نے دھوکہ دہی قرار دے دیا،ریلیف فراہم کرنیکا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فیسکو صارفین نے 83 یونٹ پر 24.44 روپے اور 103 یونٹ پر 28.91 روپے کی ٹیرف پالیسی کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فیسکو گھریلو صارفین کے لئے یکساں ریٹس اور کمرشل کنکشنز صارفین پر عائد ایک ہزار ماہانہ کے فکس ٹیکس کو فل الفور واپس لے کر شہریوں کو ریلیف فراہم کرے ذرائع کے مطابق سرگودھا کے علاقہ مقام حیات میں گھریلو صارف کو بجلی کے 83 یونٹ کے استعمال پر 24.44 روپے یونٹ اور دوسرے صارف کو 103 یونٹ کے استعمال پر 28.91 روپے یونٹ ریٹس کے بل موصول ہوئے دیکھ کر فیسکو صارفین نے اس تضاد کو دھوکہ دہی قرار دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فیسکو گھریلو صارفین کو بھی یکساں ریٹ کے ٹیرف میں لاکر کمرشل کنکشنز پر صارفین کو ایک ہزار روپے ما ہانہ فیکس ٹیکس کے نفاذ کو واپس لیکر شہریوں کو ریلیف فراہم کرئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سست رفتار انٹرنیٹ نے آن لائن بینکنگ اور کاروبار کو متاثر کردیا، صارفین کو بھاری نقصان

ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آٹومیشن ، ہزاروں مزدور بے روز گار

چنیوٹ: امن کمیٹی کا اجلاس، علما کا امن و بھائی چارے پر اتفاق

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں تیز، 4کیسز پراسیکیوشن کیلئے منظور

زرعی یونیورسٹی میں میلہ، جدید ٹیکنالوجی،دیہی ثقافت کی نمائش

واسا حکام کی سیوریج لائنوں کی صفائی،حفاظتی اقدامات پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اوکاڑہ سے ورجینیا تک
رؤف کلاسرا
خالد مسعود خان
کبھی کبھی ایسے کالم بھی برداشت کیجئے
خالد مسعود خان
بابر اعوان
بلوچستان … Call Attention Notice
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
جدید شعوری بیداری
رسول بخش رئیس
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات اور ارتکازِ اختیارات
سلمان غنی
امیر حمزہ
غزہ کا سائنسدان، نوبیل انعام اور پاکستان
امیر حمزہ