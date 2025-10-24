صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کارپوریشن نے 2 ماہ میں ایک نقشے کی منظوری نہیں دی

  • سرگودھا
حکومت نے کمرشل نقشوں کی منظوری میں ریلیف دیا،بلدیہ فرائض ادائیگی میں ناکام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی جانب سے کمرشل نقشوں کی منظوری میں ریلیف دینے کے باوجود میونسپل کارپوریشن سرگودھا نے تقریبا دوماہ ہونے کو ہیں ایک بھی کمرشل نقشے کی منظوری نہیں دی جبکہ اس عرصہ کے دوران دوسو سے زائد گھریلو نقشے منظور کئے گئے ہیں حکومت پنجاب نے انتظامیہ کی جانب سے کمرشل نقشوں کی منظوری کے لیے ڈی پی ڈی سی کے اجلاس کی شرط کے باعث مسلسل تاخیر سے کمرشل نقشے کئی کئی ماہ سے التواء شکار رہے جس سے عوام اور بلدیاتی اداروں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا صورتحال کے سدباب کیلئے حکومت نے کمرشل نقشوں کی منظوری ڈی پی ڈی سی کی بجائے متعلقہ ادارے کو دے دی تاہم اس کے باوجود بلدیہ سرگودھا کے متعدد کمرشل نقشوں کی منظوری نہیں دی جا رہی اور نہ ہی کسی آفیسر کو اختیارات دیئے جارہے ہیں جس کے باعث سائلین رل کر رہ گئے ہیں اور کروڑوں کی سرمایہ کاری بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے ۔ 

 

