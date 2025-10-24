سرکاری ملازمین کی رہائش گاہیں کھنڈرات ،سانحہ رونما ہونیکا خطرہ
چار سو کے قریب ملازمین رہائش پذیر ،تنخواہوں سے کٹوتی ،مرمت نہ کی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ بلڈنگ افسران کی مبینہ ملی بھگت کے باعث سرکاری ملازمین کی رہائش گاہیں کھنڈرات بننے سے کسی وقت بھی کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق شہر میں تین سرکاری رہائش گاہیں ہیں جن میں ایک افسران کی ہے ان رہائش گاہوں میں چار سو کے قریب ملازمین رہائش پذیر ہیں ان رہائشی کالونیوں میں بابو محلہ سروس کالونی(کمشنر کالونی) کی حالت انتہائی خستہ حال ہیں بابو محلہ1903میں بنا تھا جو عرصہ دراز قبل اپنی معیاد پوری کر چکا ہے ان رہائش گاہوں میں رہنے والے ملازمین سے کرایوں کے ساتھ تنخواہوں میں سے 5فیصدماہانہ ایم اینڈ آرکی مد میں کٹوتی کی جارہی ہے جس کا مقصد اس رقم۔سے سرکاری رہائش گاہوں کی تعمیر ومرمت ہے لیکن عرصہ دراز سے اکثریتی رہائش گاہوں پر ایک روپیہ خرچ نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے متعدد عمارتیں خطرناک ہوچکی ہیجو کسی وقت بھی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے جب کہ آیم اینڈ آر کی مد میں جمع ہونے والی رقم افسران اور چہیتے ملاز مین کی سرکاری رہائش گاہوں پر خرچ کر دی جاتی ہیں